شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24.. عبد العزيز يرجح تورط رقية في حبس ليل والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) مع زوجته إجلال (أنوشكا) عما حدث لـ ليل (ياسمين عبد العزيز) خلال الحلقة الـ 24 من مسلسل وتقابل حبيب، وأنه يشكل في رقية (نيكول سابا) أنها وراء ما حدث لـ ليل، ولكن أنوشكا تحاول إقناع عبد العزيز بأن هناك احتمالاً بأن تكون ليل قد سرقت بالعل الخاتم ولكن عبد العزيز يستبعد هذا الاحتمال تمامًا ويؤكد أن ليل لا يمكن أن تسرق وذلك رغم المعارك معها.

أما حازم (محمود ياسين جونيور) فيبدو غير راض عن تصرفات العائلة تجاه فارس خاصة بعدما أوقف يوسف (خالد سليم) الصفقة التي تعاقد عليها فارس، وأًبح الأخير مطالب بدفع قيمة الشرط الجزائي الضخم وهو لا يمتلك المبلغ، كما يخبر حازم والدته أيضاً بانه غير راض عن تصرفاتهم مع ليل وبناتها ولكن والدته يصر على ما تفعله وتتجاهل ما يقوله ابنها

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24

وخلال أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل وتقابل حبيب، تعرض يوسف (خالد سليم) لصدمة كبيرة بعد وصول خبر القبض على طليقته ليل (ياسمين عبد العزيز)، حيث انتفض وقرر الذهاب لها في القسم خاصة وأنها والدة بناته كما أنه لا يصدق أنها تسرق من الأساس، ولكن زوجته رقية (نيكول سابا) منعته وأجبرته على عدم الذهاب وإلا ستعتبر أنه لا يحبها ويبحث عن الوقوف بجانب عدوتها.

وفى نفس الوقت ترفض رقية تلكيف يوسف المحامي الخاص به لمساعدة ليل في القضية، ويرضخ يوسف في النهاية لأوامر زوجته رقية، رغم محاولات كاريمان (انجي كيوان) اقناع يوسف بما يفكر فيه، ولكن يوسف في النهاية يؤكد أن ما قالته زوجته رقية هو الصواب، ويذهب لوالده عبد العزيز (صلاح عبد الله) الذي يقنعه هو الآخر بعدم التدخل في الأمر.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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