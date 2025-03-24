شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته في مسلسل الغاوي.. أغنية كزبرة "أنت مش جاي معايا" تتسبب في شلل مروري والان مع تفاصيل الخبر

التف جمهور كزبرة حوله بعد تعرفهم عليه فور وصوله إلى ميدان العباسية لتصوير أغنيته الجديدة (أنت مش جاي معايا) إخراج عمر دونجا، والتي من المقرر طرحها قريبًا، حيث هتفوا باسمه طالبين منه نزع نظارته الشمسية التي كان يخفي وجهه بها لالتقاط الصور معه، ما تسبب في تعطل حركة السير في المنطقة لمدة نصف ساعة.

كزبرة ظهر كضيف شرف في الحلقة الأولى لمسلسل الغاوي وأشاد كثير من النقاد والجمهور بهذا الظهور الخفيف الذي تمكن منه لفت الأنظار له.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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