شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 10.. داليا تتخانق بسبب كارما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخذت كارما داليا "فدوى عابد" خلال الحلقة العاشرة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، معها مكتب الإعلانات واتخنقت داليا مع المدير لأنه اتريق على كارما، واعتذرت لها وطلبت منها بعد ذلك عدم إخفاء أى سر على والدتها عايشة "دنيا سمير غانم".

وتحدث والد عايشة مع شقيقتها فى أمريكا بسبب أنها أصبحت شخصًا آخر ودائمًا مشغولة ولديها مشاوير طوال الوقت.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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