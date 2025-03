شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 10.. مروان يقنع سالي بأن الجواب يخدمها وفى مصلحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقنع مروان "أحمد فاضل" خلال الحلقة العاشرة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، سالى أن الجواب كان فى مصلحتها ويخدمها ولكنها رأت أن الجواب جاء معها بالعكس وأن والدتها غضبت منها لأن أسرار البيت حكتها لأصدقائها.

وتحدثت كارما مع داليا " فدوى عابد" أنها سوف تبلغها سرًا ولاتريد أن تقول لوالدتها عايشة "دنيا سمير غانم" السر

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025