شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 9.. إياد نصار يحاول أن يعيد علاقته بريهام عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 9، استمرار حسن عبد الودود "إياد نصار" في الهروب ومعه هند "ريهام عبد الغفور" وابنتها منة، حيث يهربان عن طريق النيل إلى إحدى المدن ويظهر من خلال هذه الرحلة مدى اقتراب منة من حسن بعد أن كانت تكن له كرهًا وخوفًا لأنه كان السبب في ابتعادها عن بيتها وأخواتها كما تظن، ومن خلال الأحداث يظهر مدي اقتراب كل من حسن وهند إلى بعضهما ولكن بحذر، وحضورهما لأحد الموالد وانبهار منة بالأجواء ما جعلها تطلب من حسن أن يرفعها على أكتافه ليشعر وكأنها ابنته التي لم ينجبها من هند بالرغم من قصة حبهما، حتي عندما تاهت في المولد وبحثهما عنها، حتي وصل إليها حسن لتجري إليه وهو ما أسعد هند .

ويحاول حسن أن يتحدث مع هند عن علاقتهما وما كان يريد أن يحدث منذ عودته وما كان يحلم به أثناء تواجدة في ليبيا لمدة 7 سنوات، وتطور علاقتهما إلي ما وصلا إليه، ولكن هند تقابل ذلك بتوتر وتنسحب بهدوء من النقاش الذي دار بينهما وهما لا يعلمان ما يدبره لهما حمادة كشري "فتحي عبدالوهاب"، خاصة بعد ظهور صبحي "محسن منصور" والذي يبحث عنه حسن ولكنه يظهر وله شراكة مع حمادة.

وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات، مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وبسمة، وأحمد عزمى، ومحمد على رزق وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي، وإنتاج شركة united studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



إياد نصار



إياد نصار وريهام عبدالغفور



إياد نصار وريهام عبدالغفور



ريهام عبدالغفور