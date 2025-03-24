شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 9.. طارق يعتذر لـ نيللي ويعود للمنزل مع يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، بداية توتر العلاقة بين "أحمد السعدني" و"ثراء جبيل – نهال" بسبب أزمته الأخيرة وعلمه التحرش بابنه يوسف، وسرعان ما واظب طارق على حضور الجلسات الخاصة مع الطبيب النفسي لمواصلة علاجه.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى عودة الطفل يوسف للعيش مع نيللي من جديد، وانتقال طارق للعودة إلى المنزل من جديد ومصالحة "أمينة خليل - نيللي" على خلافاتهم السابقة والحديث عنها سويًا.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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