شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 9.. انهيار رباب لحاجاتها التوقف عند تناول الأدوية النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، انهيار النجمة يسرا اللوزي "رباب" أثناء توقفها عن تناول الدواء النفسي الذي كانت تتعاطاه، وسرعان ما دخلت عليها ابنتها ياسمينا العبد "زينة" عليها لتنفعل الأولى عليها بسبب حاجاتها للتوقف عن تناول الأدوية، وسط انهيار من الاثنين.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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انهيار يسرا اللوزي



ياسمينا