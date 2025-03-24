شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 9.. صفارة الحمام تكشف مكيدة الخواجة مع ابن شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثًا مثيرة، إذ تحدث شمس مع الخواجة ليتبادلا الطفل والألماس، حيث طلب شمس من الخواجة أن ينزل من السيارة ومعه الطفل، ولكن المرشد أخبر شمس أن الخواجة جاء ومعه رجال كثيرة، ولذلك حاول شمس أن يعرف أن الطفل هو ابن شقيقته، أطلق صفارة خاصة به وبابن شقيقته يونس، ليصمت الطفل فيفهم شمس أن الخواجة ينصب له كمين.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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