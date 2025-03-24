شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 9.. شمس يدفن ابن شقيقته ويهرب من رجال الخواجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثًا مثيرة، حيث دخل شمس فى حالة انهيار وبكاء بعدما تلقى خبر وفاة ابن شقيقته ولاء الشريف، ليأتى له أصدقاؤه ويجدونه يبكى، ليطلب مكى من أصدقائه أن يساعدوه على دفن يونس ابن شقيقته، وبالفعل ساعدوه عن طريق حيلة عائلتين يقومان بدفن موتاهم بحيث تكون الرجال كثيرة ويستطيع شمس الخروج أمنًا بدون ما يراه رجال الخواجة، وبالفعل بعد الدفن خرج شمس عن طريق سيارة تكريم الانسان.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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