شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24.. صدمة ليل من أحلام بعد تأكيد سرقتها لها والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث مسلسل وتقابل حبيب بشكل كبير، حيث بدأت الحلقة الـ 24 بالقبض على ليل (ياسمين عبد العزيز) بتهمة سرقة خاتم الماس من أحلام الصفدى (إلهام وجدى) وذلك بعدما قدمت الأخيرة بلاغًا ضد ليل تتهمها بسرقة الخاتم الخاص بها رغم أن أحلام أعطت ليل الخاتم ضمن أجرها عن تغيير ديكورات شقتها إلا أن هناك أمر ما غير معلوم في هذه القصة.

تنكر ليل في النيابة سرقة الخاتم أنها حصلت عليه كهدية من أحلام بسبب مجهودها في تغيير ديكورات شقتها، وتطلب ليل مواجهة أحلام التي تحضر بالفعل إلى قسم الشرطة وتتعرف على الخاتم وتواجه ليل بأنها فتحت لها بيتها وآمنت لها على أموالها وفى النهاية تسرقها، وسط ذهول وصدمة من ليل التي تشعر بالظلم والافتراء لأنها لم تسرق الخاتم.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، استمرار معاناة ليل، حيث فوجئت بالمباحث تريد تفتيش استراحتها بالفيلا؛ بسبب بلاغ تم تقديمه ضدها بسرقة خاتم الماس، والبلاغ مقدم من أحلام الصفدي (الهام وجدي) وسط دهشة كبيرة من ليل، خاصة أن أحلام كانت قد أهدتها خاتم ألماس بسبب توفير كبير في تغيير ديكور شقتها والتي قامت به ليل باعتبارها مهندسة الديكور التي تم الاستعانة بها.

تدخل ليل وتُحضر الخاتم الألماس ولكن الضابط يقبض عليها ويمنعها من إجراء أي مكلمات تليفونية تستنجد بها سواء لفارس أو حتى يوسف، وسط هشة من ليل تجاه الموقف وكيف أحلام، الخاتم وتعود وتتهمها بعد ذلك بسرقتها، في الوقت الذى تستيقظ فيه بناتها ويروها في سيارة الشرطة مقبوض عليها

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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مسلسل وتقابل حبيب