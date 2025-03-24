شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 9.. الطفل يوسف يعتذر لشقيقه على اللعبة الغامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، استمرار مواصلة "أمينة خليل – نيللي" لزيارة طبيبتها الخاصة بالنساء والتوليد، وسرعان ما حرصت كل من نيللي على اصطحاب ابنها "ياسين" لملاقاة شقيقة الطفل يوسف، لبدء مرحلة العلاج للأخير، حيث بدأت باعتذار من الطفل يوسف لشقيقة ياسين على اللعبة الغامضة التي لعبها معه سابقًا واتضح فيما بعد أنها تحرش جنسي.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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الطفل يوسف وشقيقه ياسين