شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 9.. طارق يرفض طلاق نيللي ويقترب من الزواج بـ نهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، موافقة والد "ثراء جبيل – نهال" على الزواج من "احمد السعدني – طارق" وسط توترات في العلاقة بينهم، لينتهي بهم الحديث برفضه طلاق "أمينة خليل – نيللي".

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى منزل "نيللي" حيث راودها حلم جديد وهي داخل غرفة نومها وتحاوطها المياه من كل جانب، وهو استمرارا للأحلام الغامضة التي تراودها من الحلقة الاولي.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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