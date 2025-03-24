شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24.. إجلال تمنع فرح من اصطحاب بنات ليل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل وتقابل حبيب، منع إجلال (أنوشكا) من ذهاب بنات ليل (ياسمين عبد العزيز) مع خالتهما فرح (بسنت شوقى) حيث حضرت الأخيرة إلى الفيلا من أجل اصطحاب سارة ونور معها بناء على رغبة ليل المقبوض عليها في قضية سرقة خاتم ألماس ملفقة من أحلام الصفدي (إلهام وجدي) العملية التي كانت تُغّير ليل ديكورات شقتها.

عندما علمت إجلال بتواجد فرح في استراحة الفيلا من أجل اصطحاب بنات ليل، ذهبت مسرعة إلى هناك بعدما أمرت الحرس باغلاق باب الاستراحة وعدم السماح لفرح بالخروج، وتحضر إجلال وتمنع فرح من اصطحاب البنات وأمرتهما بالصعود إلى أعلى، وتتوعد فرح بأن ما حدث لن يمر مرور الكرام إلا أن إجلال ترد عليها بأن لن تستطيع فعل شيء سواء هي أو أختها ليل.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24

وخلال أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل وتقابل حبيب، تعرض يوسف (خالد سليم) لصدمة كبيرة بعد وصول خبر القبض على طليقته ليل (ياسمين عبد العزيز)، حيث انتفض وقرر الذهاب لها في القسم خاصة وأنها والدة بناته كما أنه لا يصدق أنها تسرق من الأساس، ولكن زوجته رقية (نيكول سابا) منعته وأجبرته على عدم الذهاب وإلا ستعتبر أنه لا يحبها ويبحث عن الوقوف بجانب عدوتها.

وفى نفس الوقت ترفض رقية تلكيف يوسف المحامي الخاص به لمساعدة ليل في القضية، ويرضخ يوسف في النهاية لأوامر زوجته رقية، رغم محاولات كاريمان (انجي كيوان) اقناع يوسف بما يفكر فيه، ولكن يوسف في النهاية يؤكد أن ما قالته زوجته رقية هو الصواب، ويذهب لوالده عبد العزيز (صلاح عبد الله) الذي يقنعه هو الآخر بعدم التدخل في الأمر.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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