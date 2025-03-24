يارا السكري لـ الخليج 365: الجمهور الشعبي كان هدفي في فهد البطل

يارا السكري: حدث ما تمنيته في "فهد البطل"

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يارا السكري: ترددت كثيراً قبل خوض تجربة التمثيل

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مسلسل "فهد البطل"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 08:53 مساءً - كشفت الفنانة الشابة، أن الجمهور الشعبي كان هدفها الأول في أولى تجاربها التمثيلية خلال مسلسل "" الذي يتم عرضه حالياً ضمن، والذي تجسد خلال أحداثه شخصية "أسيا" ابنة توفيق التمساح (محمود البزاوي) وتتزوج من فهد (أحمد العوضي) للتستر على حملها وكتابة الطفل باسمه بعد ولادته.وقالتلـ "" إن الجمهور الشعبي بالنسبة لها هو مصر، لأنه شريحة الغالبية العظمى من الشعب موضحة: "حسيت إن مسلسل فهد البطل متفّصل عليّ، وجدت فيه ما كنت أتطلع وأخطط له، بالتواجد في عمل شعبي جماهيري، يتم مشاهدته عبر الملايين، وأبرزهم الناس الشعبية البسيطة التي لا تعرفني جيداً، وكنت أريد الوصول لهم، وحدث ذلك بالفعل مع نجم مثل أحمد العوضي له شعبية، والناس تحب مشاهدته في الشعبي".يمكنكِ قراءة.. أحمد العوضي يكشف حقيقة زواجه من فنانة شهيرةوأشارتإلى أنها معروفة لفئة معينة من الجمهور سواء من خلال نشاطاتها على إنستغرام، وكذلك من ظهورها في الإعلانات آخرها الذي شاركت فيه إلى جانب أحمد عز وتسبب في شهرة أكبر لها، لافتة: "قررت المشاركة في فهد البطل فقط رغم العروض التي تلقيتها هذا العام، وكنت أريد التركيز في عمل واحد فقط لأن ثقافتي الكيف وليس الكم لأنى لا أبحث عن الانتشار".وتابعتإلى أنها أجلت كثيراً خوض تجربة التمثيل، حيث ترددت في الخطوة بعدما تلقت أكثر عرض خلال العامين الماضيين قائلة:"مكنتش حاسة الموضوع وقلت هذا ليس وقته، حتى نويت بالفعل أن أخوض التجربة هذا العام وصلني العديد من العروض وكنت بالفعل على وشك الاتفاق على عمل جديد، ولكن وجدت صناع مسلسل فهد البطل يتصلون بي ويخبروني بأنهم يريدوني في دور بطولة بالعمل".قد تحب قراءة.. نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».