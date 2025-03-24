فارس البحري لـ الخليج 365: جذبتني رومانسية شارع الأعشى وتقديم الكوميديا أصعب من التراجيدي

مسلسل "شارع الأعشى"

هل توقعت أن يتصدر اسم فارس البحري الترند عقب عرض أولى حلقات مسلسل شارع الأعشى؟

حدثنا عن الوقت الذي استغرقته للعمل على شخصية "رياض"؟ وهل استلهمته من أحد في الحقيقة؟

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وأين تكمن صعوبة الدور أو شخصية "رياض"؟

قصة مسلسل "شارع الأعشى" تتناول الواقع بمنظور إنساني، من خلال مجتمع محافظ تغلبه العادات والتقاليد التي تكون عائقاً أمام الكثيرين لتحقيق أحلامهم؟ هل هذا أكثر ما جذبك للمشاركة في العمل؟

الجمهور أشاد بحالة الحب والعاطفة التي جمعت "رياض" بـ"مزنة" كيف لمست هذا الأمر؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 08:53 مساءً - حظي بانتباه المشاهدين لأدائه الصادق وتمثيله المرن الذي دخل للقلب سريعاً، فأخذهم معه إلى رحلة مليئة بالمشاعر الدافئة رغم التحديات الصعبة التي واجهتها، إنه الفنانالذي نال إشادات واسعة عن شخصية "رياض" بمسلسل ""، موقع "الخليج 365" أجرى معه مقابلة كشف من خلالها عن كواليس دوره وكيفية الاستعداد له، هذا إلى جانب الحديث عن تجربة درامية أخرى شارك بها في المارثون الرمضاني وجاءت بعنوان "المحطة".بصراحة، لم أتوقع هذا النجاح الكبير بهذه السرعة. كنت أشعر أن العمل سيحظى بإعجاب الجمهور، خاصة مع وجود أسماء كبيرة وشاشة عرض بحجم MBC، إلى جانب القصة الجديدة والمميزة، ولكن أن يصبح اسم "" ترند بهذه السرعة، وأن يتعلق الجمهور بالشخصيات بهذه الدرجة، كان أمراً مفاجئاً جداً وساهم في نجاح العمل.عادةً، يكون لدي فترة تحضير تمتد لشهر إلى شهر ونصف الشهر لبناء الشخصية، لكن "شارع الأعشى" كان من أكثر التجارب تحدياً، لأنني حصلت على الدور خلال ثمانية أيام فقط. تقدمت للاختبار يوم السبت، وبعد ثمانية أيام تم إبلاغي بقبولي، مما يعني أنني كان عليَّ بناء الشخصية خلال أسبوع واحد فقط. كان ذلك تحدياً كبيراً، ولكن سهولة النص وقوة القصة ساعدتني على الدخول في شخصية "رياض" بسرعة والاندماج معها."رياض" شخصية متزنة وحكيمة، فهو يفكر ألف مرة قبل اتخاذ أي خطوة، وهذا انعكس في العديد من المشاهد، على سبيل المثال، عندما واجه "داري" وقام الأخير بضربه، لم يرد عليه بالمثل، رغم أن التصرف الطبيعي لأي شخص سيكون الدفاع عن نفسه، لذلك فإن تقديم هذه الشخصية تطلب مني ضبط النفس والالتزام بطبيعتها المتزنة، وهذا كان تحدياً كبيراً في الأداء.هناك عدة أسباب، أولها الحقبة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، فأنا بطبيعتي أحب تقديم أعمال تتناول الفترات الماضية مثل الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وأتمنى أن أشارك مستقبلاً في أعمال تدور في العشرينيات والثلاثينيات. بالإضافة إلى ذلك، تناول المسلسل قضايا اجتماعية مهمة مثل العادات والتقاليد والتحرر في تلك الفترة، أما العامل الأهم بالنسبة لي، فهو أن شخصية "رياض" كانت أول شخصية عاشق حقيقي أقدمها، حيث سبق لي أن لعبت أدواراً رومانسية، لكن هذه المرة كانت المشاعر صادقة ونقية، مما جعل الدور أكثر تميزاً بالنسبة لي.لم أتوقع أن يتعلق الجمهور بهذه القصة إلى هذا الحد، اكتشفنا لاحقاً أن "رياض" و"مزنة" يمثلان شريحة كبيرة من المجتمع، حيث تلقيت العديد من الرسائل من أشخاص مروا بتجارب مشابهة، سواء داخل المملكة أو في دول مجاورة، تتعلق بقصص حب لم تكتمل بسبب اختلاف الجنسيات أو العادات والتقاليد، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح البعض يستخدم وسم "رياض ومزنة الحقيقيين"، مما يدل على تأثير هذه القصة العاطفية على الجمهور.

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وهل ترى من وجهة نظرك بأن الحب لديه قدرة على تخطى العوائق التي تسببها التقاليد الراسخة؟

حدثنا عن كواليس التعاون مع إلهام علي، خاصة أن هناك مشاهد تجمعك بها وغلب عليها الحدة في التعامل بسبب الزواج من ابنتها؟

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موضوع " اللهجة" كان من المواضيع التي شغلت جمهور العمل، خاصة أن النجوم المشاركين به من أماكن وخلفيات مختلفة، كيف تم التغلب هلى هذا الأمر؟

"مسلسل المحطة"

ألم تخشَ من المغامرة في الموسم الرمضاني بأداء شخصية تمثيلية أخرى تنتمي لنوعية الكوميديا من خلال مسلسل "المحطة"؟

أيهما أصعب من وجهة نظرك تقديم شخصية "كوميدية" أم "تراجيدية"؟

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ما خططك المستقبلية بعد نجاح "شارع الأعشى"؟