فارس البحري لـ الخليج 365: جذبتني رومانسية شارع الأعشى وتقديم الكوميديا أصعب من التراجيدي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 08:53 مساءً - حظي بانتباه المشاهدين لأدائه الصادق وتمثيله المرن الذي دخل للقلب سريعاً، فأخذهم معه إلى رحلة مليئة بالمشاعر الدافئة رغم التحديات الصعبة التي واجهتها، إنه الفنان فارس البحري الذي نال إشادات واسعة عن شخصية "رياض" بمسلسل "شارع الأعشى"، موقع "الخليج 365" أجرى معه مقابلة كشف من خلالها عن كواليس دوره وكيفية الاستعداد له، هذا إلى جانب الحديث عن تجربة درامية أخرى شارك بها في المارثون الرمضاني وجاءت بعنوان "المحطة".
لقراءة المزيد.. شاهدوا ماذا قال براء عالم بعد انتهاء رحلته في مسلسل شارع الأعشى
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
مسلسل "شارع الأعشى"
هل توقعت أن يتصدر اسم فارس البحري الترند عقب عرض أولى حلقات مسلسل شارع الأعشى؟بصراحة، لم أتوقع هذا النجاح الكبير بهذه السرعة. كنت أشعر أن العمل سيحظى بإعجاب الجمهور، خاصة مع وجود أسماء كبيرة وشاشة عرض بحجم MBC، إلى جانب القصة الجديدة والمميزة، ولكن أن يصبح اسم "فارس البحري" ترند بهذه السرعة، وأن يتعلق الجمهور بالشخصيات بهذه الدرجة، كان أمراً مفاجئاً جداً وساهم في نجاح العمل.
حدثنا عن الوقت الذي استغرقته للعمل على شخصية "رياض"؟ وهل استلهمته من أحد في الحقيقة؟عادةً، يكون لدي فترة تحضير تمتد لشهر إلى شهر ونصف الشهر لبناء الشخصية، لكن "شارع الأعشى" كان من أكثر التجارب تحدياً، لأنني حصلت على الدور خلال ثمانية أيام فقط. تقدمت للاختبار يوم السبت، وبعد ثمانية أيام تم إبلاغي بقبولي، مما يعني أنني كان عليَّ بناء الشخصية خلال أسبوع واحد فقط. كان ذلك تحدياً كبيراً، ولكن سهولة النص وقوة القصة ساعدتني على الدخول في شخصية "رياض" بسرعة والاندماج معها.
https://www.instagram.com/p/DFyDK75oe3x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFyDK75oe3x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFyDK75oe3x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وأين تكمن صعوبة الدور أو شخصية "رياض"؟"رياض" شخصية متزنة وحكيمة، فهو يفكر ألف مرة قبل اتخاذ أي خطوة، وهذا انعكس في العديد من المشاهد، على سبيل المثال، عندما واجه "داري" وقام الأخير بضربه، لم يرد عليه بالمثل، رغم أن التصرف الطبيعي لأي شخص سيكون الدفاع عن نفسه، لذلك فإن تقديم هذه الشخصية تطلب مني ضبط النفس والالتزام بطبيعتها المتزنة، وهذا كان تحدياً كبيراً في الأداء.
قصة مسلسل "شارع الأعشى" تتناول الواقع بمنظور إنساني، من خلال مجتمع محافظ تغلبه العادات والتقاليد التي تكون عائقاً أمام الكثيرين لتحقيق أحلامهم؟ هل هذا أكثر ما جذبك للمشاركة في العمل؟هناك عدة أسباب، أولها الحقبة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، فأنا بطبيعتي أحب تقديم أعمال تتناول الفترات الماضية مثل الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وأتمنى أن أشارك مستقبلاً في أعمال تدور في العشرينيات والثلاثينيات. بالإضافة إلى ذلك، تناول المسلسل قضايا اجتماعية مهمة مثل العادات والتقاليد والتحرر في تلك الفترة، أما العامل الأهم بالنسبة لي، فهو أن شخصية "رياض" كانت أول شخصية عاشق حقيقي أقدمها، حيث سبق لي أن لعبت أدواراً رومانسية، لكن هذه المرة كانت المشاعر صادقة ونقية، مما جعل الدور أكثر تميزاً بالنسبة لي.
الجمهور أشاد بحالة الحب والعاطفة التي جمعت "رياض" بـ"مزنة" كيف لمست هذا الأمر؟لم أتوقع أن يتعلق الجمهور بهذه القصة إلى هذا الحد، اكتشفنا لاحقاً أن "رياض" و"مزنة" يمثلان شريحة كبيرة من المجتمع، حيث تلقيت العديد من الرسائل من أشخاص مروا بتجارب مشابهة، سواء داخل المملكة أو في دول مجاورة، تتعلق بقصص حب لم تكتمل بسبب اختلاف الجنسيات أو العادات والتقاليد، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح البعض يستخدم وسم "رياض ومزنة الحقيقيين"، مما يدل على تأثير هذه القصة العاطفية على الجمهور.
https://www.instagram.com/p/DHZVvqwoObz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DHZVvqwoObz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DHZVvqwoObz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة.. بدرية البشر تحسم الجدل حول شارع الأعشى وتتوعد كل مَن يتعرض لها بالملاحقة القانونية
وهل ترى من وجهة نظرك بأن الحب لديه قدرة على تخطى العوائق التي تسببها التقاليد الراسخة؟أؤمن أن الحب إذا كان صادقاً ونقياً ولا يتعارض مع المبادئ والأخلاق، فلا يجب أن يقف أي شيء في طريقه.
حدثنا عن كواليس التعاون مع إلهام علي، خاصة أن هناك مشاهد تجمعك بها وغلب عليها الحدة في التعامل بسبب الزواج من ابنتها؟التعاون معها كان من أكبر المكاسب في هذا العمل، فهي ليست فقط فنانة موهوبة أمام الكاميرا، بل تمتلك شخصية رائعة خلف الكاميرا أيضاً، وأرى أن الفنان الحقيقي يظهر في تواضعه، وإلهام من الأشخاص الذين يدعمون الآخرين بصدق، سواء أمامهم أو خلفهم وتعلمنا منها الكثير دون أن نشعر، وأتمنى أن يجمعني بها المزيد من الأعمال مستقبلاً، أما عن المشاهد التي جمعتنا، فقد كانت تتسم بالحدة بسبب رفض شخصيتها لزواج ابنتها من "رياض"، لكن خلف الكواليس كنا بمثابة عائلة، حتى أن وداعها بعد انتهاء التصوير كان مؤثراً جداً.
https://www.instagram.com/p/DHReV6zoKPK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DHReV6zoKPK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DHReV6zoKPK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
موضوع " اللهجة" كان من المواضيع التي شغلت جمهور العمل، خاصة أن النجوم المشاركين به من أماكن وخلفيات مختلفة، كيف تم التغلب هلى هذا الأمر؟كان لدينا أكثر من مدقق لهجة لضمان الدقة في النطق، ما ساعدني هو أن "رياض" فلسطيني مولود في السعودية، لذلك لم يكن من الضروري أن يتحدث باللهجة النجدية الكاملة، بل بمزيج بينها وبين لهجته الأصلية، لذلك كنت أقوم بمراجعة النص قبل التصوير وأتلقى دروساً في اللهجة كل ليلة، وأعيد تكرار الجمل حتى أتمكن منها بشكل صحيح.
"مسلسل المحطة"
ألم تخشَ من المغامرة في الموسم الرمضاني بأداء شخصية تمثيلية أخرى تنتمي لنوعية الكوميديا من خلال مسلسل "المحطة"؟عندما صورنا "المحطة"، لم يكن مخططاً عرضه في رمضان، ولم أكن على علم بموعد عرضه أثناء تصوير "شارع الأعشى". تفاجأت بالإعلان عنه قبل بدء الشهر الكريم بأسابيع قليلة، لذلك لم يكن هناك مجال للمقارنة بين العملين، لأن كل واحد منهما خطط له بشكل منفصل.
أيهما أصعب من وجهة نظرك تقديم شخصية "كوميدية" أم "تراجيدية"؟بالنسبة لي، الكوميديا أصعب، خاصة في هذه المرحلة من مسيرتي، التأثير العاطفي في المشاهد التراجيدية سهل نسبياً، لأن أي شخص يمكنه أن يتذكر موقفاً حزيناً ويتأثر، لكن الكوميديا تحتاج إلى خيط رفيع بين الإضحاك والابتذال، فإما أن تجعل الجمهور يضحك بصدق، أو أن يشعر بالملل. لذلك، أعتبرها تحدياً أكبر.
https://www.instagram.com/p/DGytbvlIWir/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGytbvlIWir/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGytbvlIWir/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ما خططك المستقبلية بعد نجاح "شارع الأعشى"؟حالياً، نركز على التفاعل مع الجمهور والمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، ونستمتع بالأصداء الإيجابية، بعد انتهاء رمضان، سنبدأ في دراسة العروض الجديدة لاختيار الأفضل، سواء كان عملاً درامياً أو سينمائياً، بالنسبة لي إذا وجدت نصاً قوياً وقصة جديدة تضيف شيئاً مميزاً للجمهور، فسأنجذب إليه مباشرة.
لقراءة المزيد.. شاهدوا ماذا قال براء عالم بعد انتهاء رحلته في مسلسل شارع الأعشى
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».