أحمد عبد الحميد لـ الخليج 365: تحديات ظلم المصطبة ممتعة 

مسلسل "ظلم المصطبة"

تواجد مميز

جاذبية الاسم

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تحديات

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أصداء واسعة

"السينما"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 08:53 مساءً - من الوهلة الأولى لظهوره تتيقن أنك أمام ممثل على درجة كبيرة من الاحترافية لتقمصه الشديد للأدوار التي يلعبها، إنه الفنانالذي استطاع جذب الأنظار نحو شخصية "الشيخ مصطفى" التي يقدمها خلال أحداث مسلسل ""، كاميرا "الخليج 365" أجرت معه مقابلة للتعرف إلى التحديات التي واجهته خلال هذا المسلسل، إلى جانب الحديث عن أحدث أعماله السينمائية التي يشارك بها في موسم أفلام عيد الفطر المنتظر.كعادة كل موسم درامي رمضاني دائماً ما يتواجد الفنانفي عمل درامي مميز، كتواجده الموسم الماضي في مسلسل "كوبرا"، ومن قبله في مسلسل "تحت الوصاية"، وخلال هذا السيزون يتواجد في مسلسل "" بشخصية "الشيخ مصطفى" التي أتقن تقديمها بصورة نالت استحسان جمهور المسلسل، وعن هذه المشاركات قال إن تواجده في هذه المسلسلات المميزة هو توفيق من الله عز وجل، سواء شارك في عمل أو أكثر الأهم لديه هو تقديم شيء يترك أثراً لدى الناس ويحقق نجاحاً كبيراً.أما عن الانطباع الأول الذي جاء في ذهن الفنانعقب معرفته باسم المسلسل، والذي ينطبق مع مثل شعبي دارج في الكثير من محافظات مصر، وهو "ظلم المصطبة ولا حكم المحكمة"، رد قائلاً في بداية الأمر كان لا يفهم جيداً معناه، واعتقد أن "المصطبة" ما هي إلا قطعة صلبة يتم الجلوس عليها في السجون، ولكن ظل يتساءل عن اسم المسلسل ومعناه، إلى أن توصل بأن الهدف من ورائه هو تسليط الضوء عن الظلم الناتج من جلسة "المصطبة" التي تجمع مجموعة من الأشخاص رجالاً ونساءً، ومن خلالها يتهمون آخرين بأشياء خاطئة لم يرتكبوها أو يقوموا بها.ومن بين التحديات التي واجهها الفنانفي شخصية "الشيخ مصطفى" التي قدمها خلال أحداث مسلسل ""، كانت " اللكنة" أو اللهجة المستخدمة ومخارج الألفاظ جميعها أشياء مثلت تحدياً كبيراً بالنسبة له، لكونه شخصاً قارئاً للقرآن ومؤذناً وفي الوقت نفسه ينتمي لبلد له لكنته الخاصة، قائلاً: "ده كان التحدي الأكبر بالنسبة لي ولكن كان يوجد معنا مصحح لهجة كان هو المسؤول الأول، وكان يجب أن نتبع تعليماته".أما التحديات الأخرى والتي وصفها الفنانبـ"الممتعة" فكانت تتمثل في الصراع الداخلي لشخصية "الشيخ مصطفى" ما بين رغبته في إرضاء الله عز وجل، ثم الناس حتى لا يشعروا بغضب منه، وفي الوقت نفسه يريد الوصول لهدفه، وهو التقرب من الفتاة التي يريد الزواج منها رغم كونها لا تريده.وبسبب تقمصه الشديد لشخصية الشيخ مصطفى، اعتقد الجمهور أن الفنانشخص ينتمي إلى ريف مصر ولاسيما إحدى قرى دمنهور التي تشهد على أحداث المسلسل، وعن هذا الاعتقاد عبر "عبد الحميد" عن سعادته الشديدة بها، قائلاً: "من الحاجات اللي بتبسطني من كل عمل أتواجد به، هو أن الناس دايماً مش بتشوف أحمد بتشوف شخص آخر متغير داخلياً وخارجياً".يمكنكم قراءة.. فيديو.. أحمد عبد الحميد لـ "الخليج 365": تأثرت بـ"حربي" في "كوبرا" و"شمس الزناتي" مفاجأةوبعيداً عن موسم دراما رمضان، يتواجد النجمفي موسم أفلام عيد الفطر المنتظر، من خلال فيلمين، الأول بعنوان "نجوم الساحل" و"سيكو سيكو"، وعن مشاركته بها قال الفنان أحمد عبد الحميد، إن أكثر ما يميز هذه الأفلام هو أن الأبطال المشاركين بها من النجوم الشباب، موجهاً رسالة شكر لصناع الأعمال السينمائية لإتاحتهم الفرصة للشباب من أجل المشاركة والتواجد في الأفلام.وأضاف أن الشيء الذي يجعله يشعر بسعادة هو تقديمه شخصيتين عكس بعض تماماً..."شخصية شرير والثانية طيبة وانطوائية".ونوه، أنه في بدايته كانت له مشاركة بسيطة في فيلم "كيرة والجن" مع المخرج مروان حامد، ولكن أن يعود مرة أخرى للسينما بفيلمين أمر جعله يشعر بقلق.واستطرد قائلاً: "فكرة أنك مسؤول عن الإيرادات وناس تيجي تتفرج، حاجة جديدة بالنسبة لي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»