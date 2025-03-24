إياد نصار يحاول أن يعيد علاقته بـ ريهام عبد الغفور.. أحداث الحلقة التاسعة من ظلم المصطبة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 08:53 مساءً - في أحداث الحلقة الـ9 من "ظلم المصطبة" ما زال حسن عبد الودود "إياد نصار" هارباً ومعه هند "ريهام عبد الغفور" وابنتها منة، حيث يهربون عن طريق النيل إلى إحدى المدن. ويظهر من خلال هذه الرحلة مدى اقتراب "منة" من "حسن" بعد أن كانت تكن له كرهاً وخوفاً؛ لأنه كان السبب في ابتعادها عن بيتها وإخوتها كما تظن.

اقتراب كل من "حسن" و"هند" إلى بعضهما بعضاً

ومن خلال الأحداث يظهر مدى اقتراب كل من حسن وهند إلى بعضهما بعضاً ولكن بحذر، وحضورهما لأحد الموالد وانبهار منة بالأجواء؛ ما جعلها تطلب من حسن أن يرفعها على أكتافه ليشعر وكأنها ابنته التي لم ينجبها من هند على الرغم من قصة حبهما، حتى عندما تاهت في المولد وبحثهما عنها، حتى وصل إليها حسن؛ لتجري إليه، وهو ما أسعد هند.

إياد نصار في مسلسل ظلم المصطبة -الصورة من الشركة المنتجة



ويحاول حسن أن يتحدث مع هند عن علاقتهما وما كان يريد أن يحدث منذ عودته وما كان يحلم به في أثناء وجوده في ليبيا لمدة 7 سنوات، وتطورت علاقتهما إلى ما وصلا إليه، ولكن هند تقابل ذلك بتوتر وتنسحب بهدوء من النقاش الذي دار بينهما وهما لا يعلمان ما يدبره لهما حمادة كشري "فتحي عبد الوهاب"، خاصة بعد ظهور صبحي "محسن منصور" الذي يبحث عنه حسن، ولكنه يظهر وله شراكة مع حمادة.

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مسلسل "ظلم المصطبة"

وتدور أحداث المسلسل في رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف، وتحديداً بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالي، وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك في إطار اجتماعي وإنساني لا يخلو من الصراعات.

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مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من: ريهام عبد الغفور وفتحي عبدالوهاب وبسمة، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق وعدد آخر من الفنانين، وضيفي الشرف دياب وأحمد فهيم، مسلسل ظلم المصطبة ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد علي وعمرو موسى، وإنتاج شركة united studios.

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