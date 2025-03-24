شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد السلكاوي يعلن وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد السلكاوي عن وفاة والده، حيث كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى أبي، اللهم اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين".



وفاة والد احمد السلكاوي

أحمد السلكاوي هو ممثل مصري تخرج من الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني تحت إشراف المخرج خالد جلال، بدأ مشواره الفني في المسرح الجامعي خلال دراسته بكلية الزراعة، حيث شارك في عدة مسرحيات ومثل مصر في مهرجانات دولية في الأرجنتين، الأردن، التشيك، النمسا، الدنمارك، والمغرب. بعد خدمته العسكرية، قدمه المخرج جمال عبد الحميد في دور رئيسي أمام ليلى علوي في مسلسل "بنت من شبرا" عام 2002، مما فتح له أبواب المشاركة في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية.

من أبرز أعماله التلفزيونية مسلسلات "لعبة إبليس"، "نيللي وشريهان"، و"الاختيار" حيث قدم دور "أدهم". كما شارك في مسلسل "الكبير أوي 7" بدور "فاروق سماحة" الذي لاقى استحسان الجمهور. في مجال المسرح، قدم مسرحية "طيب وأمير" حيث جسد شخصية شريرة محبوبة.