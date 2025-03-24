شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 9.. لقطات تظهر اهتمام ورعاية شمس لابن شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وانتاج سينرجى، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة باهتمام شمس باين شقيقته يوسف، حيث عرصت عدة لقطات توضح رعاية شمس للطفل الذى انتهت الحلقة السابقة على سقوطه على الأرض سائلاً فى دمائه بعد دفع الخواجة له، حيث يعتبره خليفته فى تربية الحمام.

أبطال مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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