شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوي: بشكر المنتج محمد السعدي وشركة ميديا هب على تقديمها مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

وجه المخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية، الشكر لشركة ميديا هب وللمنتج محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم المشروع، مؤكدًا أن الأمر لم يكن سهلاً إنتاجيًا ووصولنا لهذه المرحلة أمر محمود.

وأضاف كريم الشناوي أن رمضان له خصوصية لدى الجمهور والبعض يرفض تقديم موضوعات بعينها في شهر رمضان وهذا لن يتغير، ولكنه كان مهتم بفكرة المشاهدة الجماعية لأنها تصنع الفارق والنقاش.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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