شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية فرح على: حبيت مسلسلى "قلبى ومفتاحه" و"تقابل حبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية فرح على خلال لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365” الذى أقيم على هامش سحور قناة أون سبورت بالتجمع الخامس، إنها تتابع مسلسلى "قلبى ومفتاحه" و"تقابل حبيب" خلال شهر رمضان، مضيفة أنها ترى العملين يناقشان قضايا تهم المجتمع ونجومهما يقدمان العمل بشكل مشوق وممتع.

كما تحدثت الإعلامية فرح على فى لقائها أنها تستغل شهر رمضان فى التقرب لله بالعبادة والصلوات والدعاء، لذلك تحرص على عدم الظهور كثيرًا فى المناسابات العامة، وقالت أيضًا إنها عرض عليها خوض تجارب التمثيل لكنها رفضت كثيرًا لأنها تفضل تقدم البرامج عن التمثيل حاليًا.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.