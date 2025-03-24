شكرا لقرائتكم خبر عن مريم نعوم: مسلسل لام شمسية كان المفترض أن يكون أول عمل يجمعني بكريم الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

قالت السيناريست مريم نعوم خلال لايف مشترك بينها وبين المخرج كريم الشناوي، حول مسلسل لام شمسية، إن المسلسل من المفترض أن يكون أول تعاون يجمعها بكريم الشناوي لكن تعطل وقدمت معه خلي بالك من زيزي.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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