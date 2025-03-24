شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوي يجيب عن سؤال: هل مسلسل لام شمسية مناسب للعرض في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج كريم الشناوي خلال لايف جمعه بالسيناريست مريم نعوم، ردًا على أسئلة الجمهور، إن توقيت عرض مسلسل لام شمسية في رمضان هو توقيت العرض، متذكرًا أنه عندما قدم مسلسل خلي بالك من زيزي قيل له إن العمل مش مناسب لشهر رمضان لكن في الحقيقة جمهور المسلسل شاهد العمل وتابع الحلقات للنهاية.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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