شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يعلن عن موعد طرح ألبومه الغنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الممثل الأمريكي ويل سميث إلى حبه الأول، وهو الغناء، حيث أعلن عن طرح ألبومه الجديد في 28 مارس الجارى، وسيطرح تحت اسم Based On A True Story.

وكان قد طرح سميث ألبومه الآخر في مارس 2005 تحت اسم "Lost and Found".

وفى نفس السياق كشف النجم العالمى ويل سميث كواليس جديدة من مسلسله الكوميدى The Fresh Prince of Bel-Air، الذى طرح عام 1990، مع النجمة العالمية تاتيانا علي، وذلك من خلال فيديو نشره على حسابه بموقع إنستجرام.

وشاهد سميث وعلي مقطع فيديو على تيك توك لسلوك مفاجئ لـ سميث خلال دوره الأول في الفيديو، وقال مازحًا: "هذا أسوأ مقطع هنا" أثناء مشاهدته.

وقالت تاتيانا علي: "كنت تعرف السيناريو بالكامل"، قبل أن يمزح سميث قائلًا: "لا يوجد سبب لنجاحنا"، ولعب الثنائي دور ابني العم ويل وآشلي، على التوالي، فى المسلسل الكوميدي من التسعينيات.

وأضاف سميث: "مرت ست حلقات قبل أن يخبرني أحدهم أنه علينا التوقف، وأن هذا المسلسل سيئ، كان الأمر أشبه بـ"المأساة".

ثم تعانق الثنائي وقال سميث: "سعيد برؤيتكما يا تاتس، أحبك".