شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش ضيف أسما إبراهيم في حبر سري.. اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم رامي عياش، اليوم وغدًا ضيفًا على برنامج "حبر سري"، والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس وسي بي سي ومن المنتظر أن يكشف رامي عياش عن مفاجآت عن حياته الخاصة.

ويعرض برنامج "حبر سري"، للإعلامية أسما إبراهيم لأول مرة على قناة سي بي سي بالإضافة إلى "القاهرة والناس".

وكانت قد طرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج "حبر سري"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، حيث يفتح البرنامج ملفات شائكة وكواليس لم تُكشف من قبل، مما يجعل المشاهدين في انتظار موسم حافل بالمفاجآت والتصريحات الجريئة