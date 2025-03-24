شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى: راوية فى "فهد البطل".. أخرجتنى من أدوار الفتاة الطيبة للبنت "المخربشة" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة كارولين عزمى فى سباق دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل فهد البطل، الذى تجسد فيه شخصية "راوية" شقيقة أحمد العوضى، وهو العمل الذى يعد خطوة مهمة فى مشوار كارولين التى تكتسب من خلاله ثقة الجمهور بوجودها فى عمل شعبى ضخم.

وفى هذا الحوار قالت كارولين لـ"الخليج 365"، إنها المرة الأولى التى تقدم فيها دور الفتاة الشعبية، وتحدثت عن صعوبة تحضيرات الشخصية وإكسسواراتها، وتعاونها للمرة الثانية مع العوضى وكواليس العمل ككل.

كيف عرضت عليك شخصية «راوية» فى مسلسل «فهد البطل»، وهل قبلت الدور بسرعة؟

ترشحت للدور عن طريق أحمد العوضى، ووافقت بشكل فورى لم أتردد لحظة وبالأخص عندما وجدت الشخصية جديدة على ولم أقدمها من قبل، وعندما قرأت الحلقات الأولى وجدتها قوية جدًا وجاذبة وكل حلقة تحتوى على أحداث كثيرة وصراعات أكبر من سابقتها، وكل هذه الأسباب مجتمعة شجعتنى على الموافقة على المسلسل.

كيف كان تحضيرك لها على مستوى الشكل، باعتبارها شخصية شعبية؟

بصراحة عندما عرض على هذا الدور لم تشغلنى فكرة الانتشار أو النجومية، وكل ما فكرت فيه هو مدى جودة الشخصية المعروضة على واختلافها عما قدمته من قبل، أول مرة أقدم شخصية فتاة شعبية، وهو دور صعب وأعتبره تحديًا بالنسبة لى، وتدربت عليه شهرين قبل التصوير وحتى الأن مع مدرب تمثيل، وشاهدت عدة أعمال شعبية كى أجمع خيوط الشخصية من تعبيرات الوجه وحركات اليد وطبيعة الماكياج، ولقد أحببت «راوية» جدا.

تقدمين لأول مرة الفتاة الشعبية.. فما الذى تضيفه هذه الشخصية لمشوارك الفنى؟

من وجهة نظرى، التيمة الشعبية هى التى تصنع للفنان الجماهيرية والأرضية الأوسع لدى الجمهور، وتستطيع توصيله لعدد أكبر من الناس، وتقربهم منه، وكل ما فكرت فيه هو مدى جودة الشخصية المعروضة على واختلافها عما قدمته من قبل، والعمل أضاف الكثير إلى مشوارى الفنى.

ما سبب حماسك للمشاركة فى فهد البطل؟

الأمر مرتبط بالأحداث المتقلبة التى سوف يشاهدها الجمهور مع حلقات المسلسل، وكذلك تقديم دور يختلف عن الأدوار التى قدمتها من قبل، وهو دور فتاة شعبية وقوية وبنت بلد، العمل فرصة للتمرد على الأدوار التى شعرت بأنى محصورة فيها من ترشيحات المنتجين والمخرجين، وأعتبر أن فهد البطل فرصة مهمة جدا، لأنه يخرجنى من عباءة الفتاة «الرومانسية» أو»الكيوت»، ويقدمنى بشكل جديد فى دور الفتاة «المخربشة» اللى هى بـ 100 راجل وشعبية، وعاشت عمرها فى الشارع والإصلاحية والملجأ، فهى شخصية لها الكثير من الأبعاد.

معنى ذلك أنكِ عانيت من حصر المنتجين لك فى شكل بعينه؟

هذا حقيقى، فبعد عدة أدوار ناجحة مثل «حق عرب» و«أبو العروسة»، كانت كل العروض التى أتلقاها تشبههما ولا تضيف لى أى جديد، ولكنى أحاول التمرد على ذلك وعدم الاستسلام، وأنا لست متعجلة، وأفضل الانتظار حتى يأتينى العمل المناسب، وهذا ما حصل معى هذا العام وأعتبره نقلة فى حياتى ويحقق لى مرادى، فأنا لا أعمل شيئًا إلا إذا أحببته.

ما رأيك فى ردود الأفعال حول شخصية «راوية» ومسلسل «فهد البطل» بشكل عام؟

ردود الأفعال أسعدتنى للغاية، وكنت أتوقع النجاح ولكن ليس بهذا الشكل، الناس فى الشارع «خضتنى زيادة عن اللزوم»، ونجاح المسلسل عبر السوشيال ميديا كان عظيما من خلال نسبة مشاهده كبير لجميع مقاطع وحلقات المسلسل.

ما أصعب المشاهد التى واجهتك خلال التصوير؟

المشاهد الصعبة متعددة، والتغيرات التى تطرأ على الشخصية لم يعتمد فقط على الانفعالات المطلوبة، ولكن أيضاً بتحديد ملامح الشخصية بشكل واضح، سواء على مستوى الماكياج أو الملابس أو الأكسسوارات.

وماذا عن التعاون الثانى مع الفنان أحمد العوضى بعد نجاح مسلسل «حق العرب»؟

سعيدة جدا بالتعاون مع العوضى للمرة الثانية هو إنسان مجتهد وناجح فى عمله بشكل كبير، ويقف بجوار الجميع، وليس أنانيا، ويحب الخير لكل الناس، وخفيف الظل ومتواضع مع الجميع فى لوكيشن التصوير.

هل تحلمين بالبطولة المطلقة؟

مسؤولية كبيرة لكن فى النهاية لا بد وأن يكون العمل مكتوبا بشكل جيد، والدور يشهد تغيرات وتحولات متعددة، وبعضها يكون مفاجئا بما يتناسب مع الأحداث، أى ممثل يحلم أن يكون له البطولة المطلقة لكننى لا أقوم بدور إلا وأنا مقتنعة به جدا وأحمد الله على الخطوات التى قمت بها وبهذه السرعة فإذا جاءت البطولة سأكون سعيدة بها جدا وإذا لم تأت فسأكون سعيدة لأن الله يختار لنا أفضل شىء.

كيف تختارين أدوارك؟

لا أتعجل فى الاختيار، ويعرض على الكثير من الأدوار، واختار ما يناسبنى، وأريد أن أتقدم بكل دور خطوة وأن يكون شيئا يضيف لى ويختلف عما قبله، لذلك فأنا اختار بتركيز شديد.

كيف ترين بعض الانتقادات التى توجه للمسلسل على السوشيال ميديا بأن به بعض المبالغات؟

أنا كفنانة لى رأى مختلف بخصوص السوشيال ميديا، فهى سلاح ذو حدين، ورغم أنها تقرب الفنان أكثر من جمهوره وتجعله فى اتصال مباشر معهم وهذا أمر إيجابى، إلا أنها فى ذات الوقت يجب التعامل معها بحذر عندما يتعلق الأمر بالحياة الشخصية، وهذه المعادلة صعب تحقيقها، فأنا أحب أن أتعامل معها فيما يخص توصيل رسالة معينة لجمهورى أو لذكر خبر خاص بى أو بعملى لكن لا أفضل أن تكون حياتى الشخصية مشاعًا أمام الناس، وأتطلع فى الفترة المقبلة للتواجد أكثر عبر السوشيال ميديا ولكن بحساب.

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