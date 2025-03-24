شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: رد فعل الجمهور على تتر مسلسل الأميرة ظل حيطه اسعدنى جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة جنات إنها سعيدة جدًا برد فعل الجمهور الايجابى على تتر مسلسل الأميرة ظل حيطه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز لافتًا إلى أنها تلقت العديد من التليفونات من أصدقائها ومن أشخاص لا تعرفهم يثنون على التتر ويقدمون لها التهنئة.

وأضافت جنات أنها تعتبر شهر رمضان دائمًا وش الخير والبركة عليها لنجاح تترات كثرة قدمتها خلال هذا الشهر الكريم، والأغنية من كلمات حسام طنطاوى، وألحان وتوزيع موسيقى معتز أمين.

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل الأميرة ظل حيطه يناقش قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثالتيه التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

وقدمت ياسمين صبري فى شهر رمضان الماضى مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، وعادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

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