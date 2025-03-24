شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهان وراء توريط ليل وإدخالها السجن في مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

بدأ جمهور مسلسل وتقابل حبيب، وضع سيناريوهات وتخمينات حول المتسبب في ادخال ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز) الحبس، وذلك بعدما تم القبض عليها في الحلقة 23 التي تم عرضها أمس الأحد بتهمة سرقة خاتم ألماس حيث تقدمت بالبلاغ صاحبة الخاتم، أحلام الصفدي (إلهام وجدى) وهى نفس السيدة التي أعطت ليل هذا الخاتم هدية على عملها ديكور فيلتها.

تخمينات وتوقعات الجمهور استبعدت تمامًا أن تكون أحلام الصفدى أبلغت عن ليل من نفسها خاصة وأنه ليس هناك أي خلافات أو عداوه بينهما، وأن هناك طرف آخر يريد توريط ليل واذلالها والانتقام منها، وذهبت التخمينات إلى رقية العسكرى (نيكول سابا) بأنها علمت بوجود عمل بين ليل وأحلام ووصلت إلى الأخيرة واتفقت منها على إعطاء ليل الخاتم كهدية ثم تقديم بلاغ ضدها في نفس اليوم.

السيناريو الثانى بأن إجلال (أنوشكا) هي إلى وصلت إلى أحلام وخططت معها ما حدث للتخلص من ليل، خاصة بعدما توعدتها هي وزوجها عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) واتفقا وقتها على التخلص منها والحصول على البنات، بعدما تسببت في ابتعاد انبنهما فارس عن العائلة والتواجد في صفها بشكل دائم حتى لو كان ضد مصلحة أخيه أو باقى العائلة، وستكشف الحلقة المقبلة الحقيقة كاملة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، استمرار معاناة ليل، حيث فوجئت بالمباحث تريد تفتيش استراحتها بالفيلا؛ بسبب بلاغ تم تقديمه ضدها بسرقة خاتم الماس، والبلاغ مقدم من أحلام الصفدي (الهام وجدي) وسط دهشة كبيرة من ليل، خاصة أن أحلام كانت قد أهدتها خاتم ألماس بسبب توفير كبير في تغيير ديكور شقتها والتي قامت به ليل باعتبارها مهندسة الديكور التي تم الاستعانة بها.

تدخل ليل وتُحضر الخاتم الألماس ولكن الضابط يقبض عليها ويمنعها من إجراء أي مكلمات تليفونية تستنجد بها سواء لفارس أو حتى يوسف، وسط هشة من ليل تجاه الموقف وكيف أحلام، الخاتم وتعود وتتهمها بعد ذلك بسرقتها، في الوقت الذى تستيقظ فيه بناتها ويروها في سيارة الشرطة مقبوض عليها

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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