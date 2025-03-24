شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى على أفيش خاص لـ فيلم الصفا الثانوية بنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج أحمد السبكى أفيش فيلم "صفا الثانوية بنات" بطولة على ربيع، كما طرح أفيش خاص للكابتن عصام الحضرى الذى يشارك ضمن أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر، كممثل لأول مرة حيث تعتبر أولى تجاربه فى السينما بعد مشاركته الأولى فى عام 2008 كضيف شرف فقط فى فيلم الزمهلاوية، وقد قام بتصوير مشاهده ضمن أحداث العمل الذي تجمعه بأبطال الفيلم.



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عصام الحضرى

فيلم الصفا الثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في اطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.