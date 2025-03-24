فن ومشاهير

إليسا تجتمع بسياسي شهير في نيويورك

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التقطتها في نيويورك، حيث تظهر برفقة أصدقاء لها في الولايات المتحدة الأميركية، بينهم الموفد الأميركي في عهد الرئيس جو بايدن آموس هوكشتاين وزوجته راي رينغل والسيدة منال صعب.


وكتبت إليسا تعليقاً على الصورة: "حين أكون في نيويورك".

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من ناحية أخرى نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة لها برفقة والدتها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بمناسبة عيد الأم.
وعلقت إليسا على المنشور، معبرة عن حبها الكبير لوالدتها، والعلاقة المميزة التي تجمعهما، وقالت: "هو يوم واحد، بس بيحمل كل العمر.
هو عيد الأم، بس بالحقيقة عيد الدنيا كلها…
وأنتِ دنيتي كلها. كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم. الله يطوّل بعمرك ويخليلي ياكي، ويخلّي كل الأمهات ولكل حدا مفارق أمه، بعرف إنو الاشتياق صعب، بس حضورها ما بيغيب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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