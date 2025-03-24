إليسا تجتمع بسياسي شهير في نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التقطتها في نيويورك، حيث تظهر برفقة أصدقاء لها في الولايات المتحدة الأميركية، بينهم الموفد الأميركي في عهد الرئيس جو بايدن آموس هوكشتاين وزوجته راي رينغل والسيدة منال صعب.



وكتبت إليسا تعليقاً على الصورة: "حين أكون في نيويورك".

من ناحية أخرى نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة لها برفقة والدتها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وعلقت إليسا على المنشور، معبرة عن حبها الكبير لوالدتها، والعلاقة المميزة التي تجمعهما، وقالت: "هو يوم واحد، بس بيحمل كل العمر.

هو عيد الأم، بس بالحقيقة عيد الدنيا كلها…

وأنتِ دنيتي كلها. كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم. الله يطوّل بعمرك ويخليلي ياكي، ويخلّي كل الأمهات ولكل حدا مفارق أمه، بعرف إنو الاشتياق صعب، بس حضورها ما بيغيب".