إسلام إبراهيم بتعليق لافت على مسلسل " لام شمسية "

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري إسلام إبراهيم عن رأيه بمسلسل "لام شمسية"، الذي يحقق نجاحاً كبيراً، حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إيه الكاست ده وإيه التمثيل ده وإيه السيناريو ده، وإيه الإخراج ده، وإيه الإحساس ده، وإيه الوعي ده، وإيه الثقافة دي، وإيه المذاكرة دي، مفيهوش غلطة، كل الحب والتقدير والامتنان لكل القائمين على مشروع لام شمسية".
المسلسل تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، أسيل عمران، والطفل علي البيلي.
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