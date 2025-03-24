قبل أربعينه .. تلفزيون لبنان يكرم الراحل أنطوان كرباج

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مميزة، يستأنف تلفزيون لبنان الحركة الإنتاجية صباح يوم الخميس المقبل في استوديوهات الحازمية، إذ سيقوم الإعلامي روبير فرنجية بتصوير حلقة استثنائية مخصصة لتكريم العملاق أنطوان كرباج.



ستجمع الحلقة مجموعة من الشخصيات البارزة، وسيشارك فيها وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، بالإضافة إلى عدد من الضيوف المميزين، منهم أسامة الرحباني، ناهي لحود، فيليب حتي، جورج خباز، عاطف العلم، تقلا شمعون، طلال الدرجاني، منى طايع، وفريد الصباغ.

كما ستتضمن الحلقة شهادات مصورة من الكاتب أنطوان غندور، الفنان عاصي الحلاني، والممثل موريس موصللي، بالإضافة إلى مجموعة من التقارير الأرشيفية، كما سيتحدث وزير الإعلام بول مرقص عن إنجازات أنطوان كرباج، وسيقدم لابنه وليد درعاً تكريمية من تلفزيون لبنان، تقديراً لجهود والده وإسهاماته في الساحة الفنية.

بدأت ورشة الديكور استعداداً لهذه الحلقة المميزة اليوم، تحت إشراف المخرج بسام خويري، بالتنسيق مع مدير البرامج هيثم كالوت والإعلامي روبير فرنجية، على أن تُبث الحلقة قريباً.