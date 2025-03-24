شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست محمود حمدان: فخور بمسلسل فهد البطل ودخوله أغلب البيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضى، قائمة الأكثر مشاهدة فى مصر على منصة WATCH IT، ومن جانبه قال السنياريست محمود حمدان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "وما زال مسلسل (فهد البطل) رقم 1 علي WATCH IT إلى الأن بفضل الله والأكثر مشاهده في مصر وفي الخليج، سعيد أن أغلب البيوت والمقاهي والمحلات فهد البطل بالنسبالهم المسلسل الأساسي في يومهم وعدناكم قبل رمضان إن جميع الحلقات هتكون قوية وده اللي حصل واللي الجميع أشاد بيه الحمد لله، ونوه الكاتب محمود حمدان فى نهاية كلامه على الفيس بوك حلقه النهاردة خطيرة.

ويعرض مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON وON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

يعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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