شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد: سارة عزيز ساعدتنا كثيرًا فى خلال تصوير مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجمة الشابة ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن تفاصيل وجود سارة عزيز مديرة ومؤسسة Safe Egypt وعضو مجلس إدارة في المجلس القومي للأمومة والطفولة فى كواليس مسلسل لام شمسية الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، حيث صرحت قائلة: "ساعد وجودها كثيرا فى خلال تحضير العمل، لأنها شرحت لنا تفاصيل كثيرة".

وتابعت العبد قائلة: "كانت سارة تتحدث معنا فى وجود الطفل على البيلى الذى يقدم شخصية يوسف، ومرات أخرى بدونه، لشترح لنا الطريقة المثالة للتعامل معه، وكان من أهم الأشياء التى أكدت علينا فيها دائما هو حمايته، ووجودنا حوله فى حالة احتياجه لنا، أو حين يطلب المساعدة قبل أو اثناء تصوير مسلسل لام شمسية".

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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