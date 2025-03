شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكرى: ترددت في قبول دوري بـ فهد البطل ووافقت بعد صلاة استخارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة الشابة يارا السكرى عن أنها ترددت في البداية تقديم دور آسيا فى مسلسل فهد البطل الذى يتم عرضه في موسم دراما رمضان الجارى 2025 وتخوض من خلاله أولى تجاربها التمثيلية، موضحة لـ"الخليج 365": "عندما عرض علىّ الدور ووجدت أنه عبارة عن بنت تتزوج عرفى وتحمل وتفكر في الإجهاض وكل مشاهدها بكاء وانهيار قلت لا مستحيل أعمل كدا".



يارا السكرى من مسلسل فهد البطل

وأشارت يارا السكرى إلى أن الدور صعب وإضافة إلى البكاء والانهيار طوال الوقت، كان هناك اتجاه في البداية أن تسير آسيا في طريق الإدمان لافتة: "صليت استخارة وقابلت المخرج محمد عبد السلام، وفى أول مقابلة جمعتنى به وجدته لطيف جداً، وشعرت براحة كبيرة في التعامل معه، ثم قابلت أحمد العوضي وأجريت اوديشن على الدور وشعرت أن الكل متمسك بى ومرحبين بوجودى فقررت خوض التجربة".

وتجسد يارا السكرى خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية آسيا ابنة توفيق التمساح (محمود البزاوى) والتى تضطر للزواج من فهد (أحمد العوضى) للتستر على حملها من ضياء (محمد مهران) ابن المعلمة فايزة الشبح (لوسى) العدوة الأكبر لوالدها توفيق والذى كان قد تزوجها عرفيا وتركها دون مستندات تثبت الزيجة، في الوقت الذى يخطط فيه فهد للانتقام من والدها توفيق بسبب تورطه في قتل والده في الماضي بالتعاون مع عمه غلاب (أحمد عبد العزيز).



يارا السكرى مع لوسى من مسلسل فهد البطل

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر وآخرين.