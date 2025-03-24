شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد: مسلسل لام شمسية قصته معقدة وصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة الشابة ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن العمل على مسلسل لام شمسية الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025 صعب للغاية، حيث صرحت قائلة: "العمل تفاصيله صعبة، بالإضافة إلى أنه لا توجد مشاهد سهلة، ولكننا بدأنا تصوير العمل بالمشاهد الأسهل، حتى وصلنا لأصعبها".

وتابعت العبد قائلة: "شخصية زينة من أصعب الأدوار اللى قدمتها لأن تفاصيلها كتيرة، والقصة معقدة وصعبة، وشعرت بثقلها منذ قرأة السيناريو، الذى شعرت بالتوهان أثناء قرأته بسبب تداخل الشخصيات، وتعددها".

وأشارت العبد قائلة: "مسلسل لام شمسية يناقش واحدة من اهم القضايا المجتمعية، وهى التعدى الجنسى على الطفل، وتعد هذه هي أول مرة نتطرق إلى هذا الموضوع بـ هذا العمق".

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025