شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 9.. هل يقتل شمس الخواجة بعد وفاة ابن شقيقته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الجمهور خلال الحلقة 9 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثًا مثيرة، إذ توقع الجمهور أن يقتل شمس - أحمد مكى، الخواجة - عمرو عبد الجليل بعدما تسبب الأخير فى قتل الطفل يوسف ابن شقيقة شمس؟.

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الغاوي، تلقى شمس (أحمد مكي) صدمة كبيرة، وهم راجعين بعد معركة عباس أبو الحسن، وتوقف راجح (محمد لطفى) ورجاله، وأجبر شمس ورجاله على تسليم الساعة، وهو ما جعل الأمور في حالة تعقيد أكثر، كما طلب شمس من فاطمة (عائشة بن أحمد) بأنّ توفر مكان لأسرته حتى يختبئون فيه، بعد أن طردهم راجح، فقامت بمرافقتهم إلى مخزن الإكسسوار التابع لشركة الإنتاج التي تعمل بها.

تحدثت فاطمة مع رضوان والد شمس (أحمد كمال) خلال فترة تواجدها مع عائلته، حيث فتح لها قلبه وحكى لها عن قصة حبه لامرأة دامت لأكثر من 35 عامًا وسألته عن الأشياء والصفات التي تعلمها منه شمس.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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