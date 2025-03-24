شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: استعنا بشخص متخصص للاهتمام باللهجة الخاصة بأهل دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إياد نصار، إن اسم مسلسل ظلم المصطبة كان صعبا، ولكنه يتناسق مع الفكرة التي يسلط المسلسل الضوء عليها، كما يتماشي مع أحد الأمثال الشعبية المصرية الذي يقول "ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة".

تابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كأس إنرجي للدراما، على راديو إنرجي، مع محمد طارق أضا، عن اللغة التي يتحدثون بها في المسلسل: "كان معانا شخص متخصص للاهتمام باللهجة الخاصة بأهل دمنهور".

وأعرب إياد نصار عن سعادته بفريق العمل الذي تعاون معهم في المسلسل وخاصة الفنانة ريهام عبد الغفور.

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025