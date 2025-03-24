شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح حايس .. مشوار فني حافل في الدراما والسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان محمد صلاح حايس، حيث وافته المنية في ليلة الرابع والعشرين من الشهر الكريم. وعلى الرغم من مشواره الفني الطويل، إلا أنه ترك بصمة مميزة في الدراما والسينما والمسرح.



محمد صلاح حايس

قدم الراحل العديد من الأدوار البارزة في الدراما، منها رأفت الهجان 3 مع محمود عبد العزيز، سوق العصر مع أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية، حكايات زوج معاصر مع أشرف عبد الباقي، عباس الأبيض في اليوم الأسود مع يحيى الفخراني، إلى جانب أعمال مثل مسألة مبدأ، القضاء في الإسلام، الأشرار، لقاء السحاب، شارع 9، وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل اللهم إني صايم عام 2017 مع مصطفى شعبان.



محمد صلاح حايس

وفي السينما، شارك في أفلام مثل اللص والكلاب، الإرهاب، الباب الأخضر، امرأة هزت عرش مصر، مهمة في تل أبيب، عصر القوة، الراقصة والسجان وغيرها. بينما كان له حضور مميز على خشبة المسرح في أعمال مثل أهلًا يا بكوات، الساحرة، رقصة سالومي الأخيرة.



محمد صلاح حايس

يذكر أن آخر أعماله السينمائية كان فيلم الباب الأخضر عام 2022، من بطولة إياد نصار، سهير المرشدي، وخالد الصاوي، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعى حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.



محمد صلاح حايس