بدرية البشر تحسم الجدل حول شارع الأعشى وتتوعد كل مَن يتعرض لها بالملاحقة القانونية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 04:25 مساءً - عبر حسابها الرسمي على منصة X (تويتر سابقاً)، غردت الكاتبة والروائية بدرية البشر عن الجدل الحاصل حول روايتها "غراميات شارع الأعشى" والذي تحول إلى مسلسل يُعرض الآن بالموسم الرمضاني الحالي 2025 إلى مسلسل تحت عنوان "شارع الأعشى" وعن الانتقادات التي طالت العمل.

بدرية البشر توضح تفاصيل مسلسل شارع الأعشى

وبينت بدرية البشر أن العمل تم الموافقة عليه من قِبل وزارة الإعلام السعودية ويُعرض أيضاً على قناة سعودية، وأن محتوى العمل أشرف عليه أحد منسوبي وزارة الثقافة، وبينت أنها قامت بتوكيل محامٍ سيتولى الرد على كل حساب يقوم بالتعدي اللفضي أو الشتم على العمل وغردت وكتبت: "مسلسل "شارع الأعشى" عمل مُجاز من وزارة الإعلام السعودية ويُبث على قناة سعودية وأشرف على محتواه أحد منسوبي وزارة الثقافة السعودية أيضاً. وهو في نهاية المطاف عمل من وحي الخيال الأدبي عن روايتي "غراميات شارع الأعشى" المنشورة منذ عام 2013 بنظام النشر"، وأضافت: "سعدت شخصياً بالنجاح والمشاهدة والتفاعل الكبير وحتى باختلاف الآراء والانتقادات بمن رأى في هذا العمل شيئاً يشبهه ومن رأى عكس ذلك ولا تزال كل الآراء محل الاحترام والتقدير. أما.. من اختار لغة الشتم والتشنيع عنواناً للنقد ومَن تجاوز بالإساءة الشخصية وأبى إلا الدخول في النوايا والشرف باسم المزايدة على سعوديتنا والتحريض على الكراهية العلنية فهذا أمر مرفوض بشكل قاطع".

وواصلت بدرية البشر وكتبت: "لهذا فقد قمت بتوكيل مكتب المحامي الدكتور عبدالرحمن الأسلمي، للتعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي التي تتجاوز علينا بأي لفظ يحمل الإساءة أو التجريح الشخصي. وسيقوم مكتب المحامي بالملاحقة القانونية لمن تورط في ذلك، والمطالبة بإيقاع الحق العام والحق الخاص في شأنه، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

وتفاعل المحامي الدكتور عبدالرحمن الأسلمي وكتب: "سيقوم المكتب بملاحقة كل من يخالف القانون ويعتدي بالإساءة للدكتورة تحت أي شعار".

كما تفاعل معها متابعوها، حيث كتبت إحدى المتابعات: "بارك الله فيك والله يقويكم ويا ليت تحطين لنا مكتب المحامي للتعاون معه في إرسال كل تجاوز المزايدة بالوطنية والقذف، جميعنا نرفض ذلك، وقد نالنا منها الكثير بسبب سعادتنا لنجاح عمل سعودي تعدى الوسط السعودي والخليجي وأصبح عالمياً، شارع الأعشى عمل يستحق الثناء والنجاح ونتمنى إنتاج أعمال"، فيما علقت متابعة أخرى وكتبت: "والله عمل جبار ونقلة في الفن السعودي، والحق يُقال لكن إللي يهاجمون أو يسيئون يقهرهم نجاح العمل والأصداء إللي خلت الجمهور الشباب عندنا في حائل يروح يصور مع لافتة "شارع الأعشى" في أحد شوارع حائل.. هذا دليل تفاعل ونجاح، شكراً من القلب لك ولكامل فريق العمل".

مسلسل "شارع الأعشى"

أمافتدور أحداثه في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، حيث يتناول حياة الشارع الشهير وهوالذي كان يتمتع بحضور اجتماعي وثقافي قوي في تلك الفترة، والقصة تسلط الضوء على ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنانة إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرةالشريف، نايف البحر، تركي اليوسف، عايشة كاي، مها غزال، بالإضافة إلى العديد من النجوم الآخرين.

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