نرمين محسن تشارك جمهورها بوستر فيلمها السينمائي القادم إسعاف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 04:25 مساءً - نشرت الفنانة نرمين محسن متابعيها بوستر الفيلم السينمائي "إسعاف" الذي ستشارك فيه، والذي سيُعرض بدور السينما في 17 أبريل 2025. واكتفت بتعليق بسيط بعد أن نشرت بوستر الفيلم حيث كتبت: "فيلم إسعاف، قريباً في المملكة العربية السعودية".

فيلم "إسعاف"

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فيلم سينمائى آخر لـ نرمين محسن

آخر عمل عُرض لنرمين محسن

هو فيلم سينمائي من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، بسمة داود، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، مطلق مطر، سعيد صالح، مهند الصالح، بندريتا، وهو من إخراج كولين توج، وتدور أحداث الفيلم حول مُسعفَين شابين في العاصمة السعودية الرياض، حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع وتتوالى الأحداث.قامت الفنانةبتصوير فيلم سينمائي آخر بعنوان "محفول مكفول" هو فيلم تم تصوير مشاهده في تركيا وتحديداً إسطنبول وبالمملكة العربية السعودية وتحديداً العاصمة الرياض، وتدور أحداثه حول مغامرات يغلب عليها الطابع الكوميدي لثلاث نساء في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول. يناقش الفيلم عدة قضايا منها الشهرة والصداقة والوفاء، والعمل من بطولة كلٍ من الفنانة خيرية أبولبن،، وإنجي جدان، وهو من تأليف وسام قطان وسيناريو وحوار نهى السعدي وإخراج كريم أبوزيد.وكان آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "يا هلي" ويتناول قصة عائلة "المدهوش" بعد عودة والدهم "سعد" بعد غياب دام تسعة عشر عاماً، وتنتظر العائلة الكثير من الأحداث والتحديات، ويتشارك في بطولته كل من الفنان حسن عسيري، خالد الفراج، فاطمة الشريف، دريعان الدريعان، وشجاع نشاط.

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