عايض يكشف عن 7 أغانٍ من ألبومه القادم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 04:25 مساءً - أعلن الفنان عايض عن اعتزامه لطرح ألبومه الجديد ونشر بوستر الألبوم وعلق وكتب: "قريباً ألبوم عايض 2025 من إنتاج: luxuryksa.

أسماء الأغاني والشعراء والملحنين في ألبوم عايض القادم

كشف عايض عن 7 أغانٍ سيطرحها في هذا الألبوم، وذكر أسماء الأغاني والشعراء والملحنين الذين تعاون معهم وهي كالتالي:

الأغنية الأولى هي "سلام" من كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي وتوزيع عمر صباغ ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثانية فهي "لا تعدون الليالي" من كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثالثة هي "ملامح غربتي" من كلمات علي مساعد وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع ميشيل فاضل ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الرابعة فهي "طلعت ابيه" كلمات عين، وألحان راكان وتوزيع فهد شلبي ومكس منتظر الزاير وماستر جاسم محمد.

الأغنية الخامسة فهي "اعتذر واجيك" من كلمات عين وألحان راكان وتوزيع عمر الصباغ ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السادسة فهي "تخيل لو" من كلمات يزيد بن خالد، وألحان راكان وتوزيع عمر الصباغ ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السابعة فهي "ياللأسف" من كلمات فارس فايح وألحان راكان وتوزيع براك المطوع، ومكس وماستر جاسم محمد.

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نشاطات قادمة للفنان عايض

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ويستعد الفنان عايض لتقديم حفل ضمن فعاليات العيد، والفرحة تزيد برابع أيام العيد بالرياض مع الفنان راشد الفارس، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا.

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