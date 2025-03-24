عايض يكشف عن 7 أغانٍ من ألبومه القادم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 04:25 مساءً - أعلن الفنان عايض عن اعتزامه لطرح ألبومه الجديد ونشر بوستر الألبوم وعلق وكتب: "قريباً ألبوم عايض 2025 من إنتاج: luxuryksa.
أسماء الأغاني والشعراء والملحنين في ألبوم عايض القادم
كشف عايض عن 7 أغانٍ سيطرحها في هذا الألبوم، وذكر أسماء الأغاني والشعراء والملحنين الذين تعاون معهم وهي كالتالي:
- الأغنية الأولى هي "سلام" من كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي وتوزيع عمر صباغ ومكس وماستر جاسم محمد.
- الأغنية الثانية فهي "لا تعدون الليالي" من كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ ومكس وماستر جاسم محمد.
- الأغنية الثالثة هي "ملامح غربتي" من كلمات علي مساعد وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع ميشيل فاضل ومكس وماستر جاسم محمد.
- الأغنية الرابعة فهي "طلعت ابيه" كلمات عين، وألحان راكان وتوزيع فهد شلبي ومكس منتظر الزاير وماستر جاسم محمد.
- الأغنية الخامسة فهي "اعتذر واجيك" من كلمات عين وألحان راكان وتوزيع عمر الصباغ ومكس وماستر جاسم محمد.
- الأغنية السادسة فهي "تخيل لو" من كلمات يزيد بن خالد، وألحان راكان وتوزيع عمر الصباغ ومكس وماستر جاسم محمد.
- الأغنية السابعة فهي "ياللأسف" من كلمات فارس فايح وألحان راكان وتوزيع براك المطوع، ومكس وماستر جاسم محمد.
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نشاطات قادمة للفنان عايضويستعد الفنان عايض لتقديم حفل ضمن فعاليات العيد، والفرحة تزيد برابع أيام العيد بالرياض مع الفنان راشد الفارس، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا.
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