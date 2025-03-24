شاهدوا ماذا قالت ريم الحبيب عن تجسيدها لشخصية أم جزاع.. وما وجه الشبه بينهما؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 04:25 مساءً - شاركت الفنانة ريم الحبيب عدداً من الصور لها من الشخصية التي جسَّدتها بمسلسل "شارع الأعشى" وهي شخصية "أم جزاع"، وهي المرأة التي تنتظر ابنها الذي غاب عنها ولم تفقد الأمل برؤيته، وتهتم بفتاة تدعى "عطوى" وتعاملها كابنتها، لكنها تُصاب بمرض وتُتوفى بعدها.

وعلَّقت ريم الحبيب أن الشخصية التي جسدتها بالعمل تشبهها كثيراً وكتبت: "أغلقت دفتر "أم جزاع" وعندما كدت أن أُغلقه كتبت في طرف الدفتر كنت تشبهينني كثيراً.. كنت السهل الممتنع".

وتفاعل معها متابعوها وكتبت إحدى المتابعات: "أم جزاع حبيبت قلبي"، فيما كتبت متابعة أخرى: "أم جزاع الحب"، أما متابعة أخرى فكتبت: "الفخامة أم جزاع"، وعلَّقت إحدى المتابعات وكتبت: "كلس جمال وإبداع يا أم جزاع"، فيما كتبت متابعة: "حبيبة القلب أنت مبدعة ومتألقة دائماً وأبداً"، أما متابعة أخرى فكتبت: "يا جمالك يا ماما "، وكتبت إحدى المتابعات: "يا زينك يـا أم جزاع"، وكتبت متابعه أخرى: "صرنا نقول وبكل فخر ذي فنانة سعودية معتزّة ومُتقنة اللهجة وعارفة كيف حياة المجتمع.. دخلتي قلوبنا يا ريم! أبدعتي في كل مشهد قدمتيه عيونك كانت تتكلم ماشاء الله.. بس تكفين خلّيك بالأعمال السعودية البيور والله لها ثِقل مُختلف"، وعلقت أخرى وكتبت: "مبدعه"، كما كتبت إحدى المتابعات "ديفا".

أعمال ريم الحبيب في رمضان

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للفنانةعملان بالموسم الرمضاني 2025 وهما مسلسل "شارع الأعشى" تدور أحداثه في منتصف السبعينيات، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من تأليف بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر،، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، وعبدالرحمن نافع.

أما العمل الآخر فهو مسلسل "عمتي نوير" من بطولة الفنانه ريم الحبيب، مريم الغامدي، زارا البلوشي، محمد الهاشم، بدور العتيبي، نوف سعد، مريم عبدالرحمن، نايف خلف، وهو من تأليف علاء حمزة. وإخراج محمد سندي.

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وتدور أحداثه بعد وفاة والدها، يتوجب على "نوير" تنفيذ وصيته وحفظ سر امتلاكه ثروة ضخمة وعدم إخبار العائلة بها، لكن تشتعل الصراعات والمؤامرات من حولها عندما يحاول الجميع الوصول إلى سر الثروة والحصول عليها، مما يؤدي لخلق توترات وخلافات غير متوقعة داخل الأسرة وتتوالى أحداث العمل.

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