شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم وياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل وتقابل حبيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان خالد سليم صورا تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز من تصوير كواليس مسلسل وتقابل حبيب الذى يعرض حاليا خلال الماراثون الرمضانى وحقق نجاحا كبيرا.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

انتهت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، على حدث مهم ومفاجئ بعدما تم القبض على ليل الحسينى (ياسمين عبد العزيز) في منزلها أثر بلاغ من السيدة أحلام الصفدى (إلهام وجدى) اتهمت فيه ليل بسرقة خاتم ألماس خاص بها، وذلك بعدما أعطت أحلام هذا الخاتم لـ ليل كهدية على عملها ديكورات منزلها.

إلا أن سير الأحداث فى المسلسل يؤكد أن هناك شيئا خفيا وراء القبض على ليل، وأن تصرف أحلام لم يكن من تفكيرها خاصة أنه ليس هناك أي عداوة بينها وبين ليل وذلك سببًا في اعتبار أن ما حدث مدبرًا، ومن المقرر تكشف الحلقة الـ 24 من المسلسل من المتورط في ادخال ليل السجن بتحريض أحلام عليها.



خالد سليم وياسمين عبدالعزيز



خالد سليم



خالد وياسمين

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