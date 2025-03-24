شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية 9.. ما هو مصير وسام بعد مصارحة يوسف طبيبه بتعرضه للتحرش والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، مشهد جمع بين الطبيب النفسي والطفل يوسف، لمصارحة الأخير بما يشعر به من أحاسيس مؤخراً، حيث شهد اللقاء تراجعًا كبيرًا في حالة الحذر التي كانت للطفل يوسف، حيث صارح الأخير طبيبه النفسي باللعبة الغامضة التي كان يلعبها مع "محمد شاهين – وسام" والتي يقصد بها التحرش الجنسي.

الكشف عن تعرض يوسف يدفع الجمهور للتساؤل ما هو مصير وسام "محمد شاهين" في مسلسل لام شمسية الحلقة 9 بعدما اعترف عليه الطفل يوسف "علي البيلي"؟ وهل سيصدق طارق "احمد السعدني" زوجته نيللي "أمينة خليل" بعد الآن؟

مواعيد عرض واعادة مسلسل لام شمسية

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بالاضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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