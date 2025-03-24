شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي وأبطال شهادة معاملة أطفال يهنئون صناع قهوة المحطة في موقع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم محمد هنيدي بصحبة أسرة مسلسله شهادة معاملة أطفال من بينهم صبري فواز وسما إبراهيم والسيناريست محمد سليمان عبد المالك وأحمد سلطان، موقع تصوير مسلسل قهوة المحطة الذى يتم تصويره حاليًا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالتزامن مع عرض حلقاته خلال شهر رمضان الجارى، وحرص هنيدى على تهنئية فريق عمل مسلسل قهوة المحطة بكل الحب والود.



محمد هنيدي

ولقاء المخرج إسلام خيري والمشرف العام على المسلسل المنتج عمرو كمال والنجوم أحمد خالد صالح وعلاء مرسي ومحمد الدسوقي وتهنئتهم على النجاح الكبير الذي يحصده المسلسل منذ اليوم الاول لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل قهوة المحطة

يعرض مسلسل قهوة المحطة على قناتى ON 8:30 مساء، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 3:30 مساء، ويعرض على قناة CBC 9:45 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 12:15 صباحاً.



صبري فواز

قصة مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.



احمد خالد صالح

أبطال مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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