شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمي: تجربة الفتاة الشعبية في فهد البطل مختلفة وصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة كارولين عزمي أنها لم تفكر في الانتشار أو النجومية عند عرض دورها في مسلسل فهد البطل، بل كان تركيزها الأساسي على جودة الشخصية واختلافها عن أي أدوار قدمتها من قبل، مشيرة إلى أنها لأول مرة تجسد دور فتاة شعبية.

وأضافت كارولين، في تصريحات لـ الخليج 365: "الدور كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لى، حيث استغرقت شهرين من التدريب مع مدرب تمثيل قبل بدء التصوير، وواصلت العمل على الشخصية حتى آخر يوم فى العمل، وقد شاهدت عدة أعمال درامية شعبية لاستخلاص تفاصيل الشخصية، من تعبيرات الوجه وحركات اليد إلى طبيعة المكياج، وأنا أحببت شخصية راوية جدًا، واستمتعت بتقديمها".

مواعيد عرض وإعادة مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025