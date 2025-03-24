شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد خالد أمين يشكر شريف عرفة والسبب مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج أحمد خالد أمين، رسالة شكر للمخرج الكبير شريف عرفة، من خلال منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كشف فيه عن استعانته بالفلتر الخاص بالمخرج شريف عرفة، خلال تصوير مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان والذى يتم عرضه حاليًا ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وكتب المخرج أحمد خالد أمين: "شكر واجب.. شكرًا للأستاذ والأب الروحي، في بداية تحضير المسلسل فكرت إن نفسي أشوف شوطات الممثلين كلوزات الاتنين يكونوا فوكس، خصوصًا لو حد في مقدمه الكادروالتاني في الخلف زي الكادر اللي في الصورة".



رسالة احمد خالد امين للمخرج شريف عرفة

وتابع أحمد خالد أمين: "طلبت من أستاذ شريف في بداية المسلسل أني استعين بالفلتر الخاص الشخصي بتاعه أني أصور بيه، الأستاذ تفضل واداني الفلتر 3 شهور هديه للتصوير، حقيقي ده اداني دفعه قويه جدًا شكرًا يا أستاذ شريف ويارب يفضل شغلي عند حسن ظنك".

المخرج أحمد خالد أمين أك مؤخراً أن زملائه العاملين خلف الكاميرا كانوا السبب في ظهور الصورة الجيدة خلال مسلسل حكيم باشا، كما أن الشركة المنتجة سينرجي وفرت كافة الإمكانيات ونتمنى أن يحوذ العمل على رضا المشاهدين.



مسلسل حكيم باشا

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: أن العمل مع النجم مصطفى شعبان حاجة مشجعة جدا وورق المسلسل ليس مكررا عبارة عن ملحمة صعيدية متكاملة، وعملنا مجهودا كبيرا جدا يارب يعجب المشاهدين، وهذا أول تعاون مع الفنان مصطفى شعبان.

وتابع: مصطفى شعبان نجم كبير جدا وفنان درجة أولى كأحساس وتمثيل وعمل كمية كبيرة جدا من الأعمال الدرامية، وهو اللى كان عاوز يروح لدور الصعيدى من الأول كان حابب فكرة التغيير وكان نفسى اعمل حاجة مختلفة والتعاون معاه كان في منتهى الجمال وقمة في التناغم ، العمل يحترم عقلية الجميع سواء صعيدة أو مش صعايدة.

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