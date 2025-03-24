شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد نجمة الجماهير.. نادية الجندي تاريخ طويل من الأعمال الوطنية والسياسية والان مع تفاصيل الخبر

نادية الجندي، نجمة الجماهير، تُعد من أبرز نجمات السينما المصرية التي تركت بصمة واضحة في عالم الفن، حيث نجحت في نحت اسمها بين رواد الفنانات الرائدات والمغامرات اللاتي خلّدن أسماءهن في تاريخ السينما.

تميزت أفلامها ببصمة فريدة وذوق مختلف، مما جعل أعمالها علامة فارقة في مسيرتها الفنية، كما أعادت من خلال أدوارها تعريف بطلة الشاشة على مدار عقود، في وقت سيطر فيه الممثلون الرجال على الساحة الفنية.



نادية الجندي

بتحديها وقوتها، كسرت نادية الجندي الحواجز التقليدية، وحجزت لنفسها مكانة استثنائية، لتكون واحدة من الفنانات اللاتي غيرن صورة المرأة في السينما المصرية، وفي عيد ميلادها نرصد أبرز ملامح مسيرتها.

حققت النجمة نادية الجندى نجاحا كبيرا في أعمالها السينمائية، خاصة مع الكاتب بشير الديك الذى وضعها في معظم أدوار الجاسوسية، بمشاركة كبار النجوم فى فترة الثمانينيات والتسعينيات، والتى تركت تلك الأعمال بصمة كبيرة مع الجمهور، ومن تلك الأعمال:

الجاسوسة حكمت فهمي فيلم مصري عرض عام 1994، والفيلم من بطولة نادية الجندى وحسين فهمى وأحمد مظهر وفاروق الفيشاوى وأحمد عبد العزيز ومحمد مختار، تأليف بشير الديك، وإخراج حسام الدين مصطفى.

ويدور الفيلم حول قصة الراقصة المشهورة حكمت فهمي التي كانت تتجسس على الجيش البريطاني لصالح القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، اقتناعًا منها أنها تساهم في تخليص مصر من الاحتلال البريطاني.



نادية الجندي

امرأة عزت عرش مصر

يدور الفيلم حول الملك فاروق الذى يجد نفسه مذعنًا لأوامر الإنجليز بتعيين مصطفى النحاس رئيسًا للوزارة، وفي أثناء رحلته إلى القصاصين يصاب في حادث تصادم، ويتعرف على الطبيب يوسف رشاد وزوجته نهى، يعجب بالمرأة، ويلحقها بالعمل في القصر كوصيفته، تحاول نهى الصعود اجتماعيًّا من خلال ضعف شخصية الملك، خاصة بعد أن يكلف الزوج بتكوين الحرس الحديدي، والذي من خلاله يتم اكتشاف كل من الضابط المستهتر مصطفى كمال والضابط أنور السادات.

فيلم مهمة في تل أبيب

فيلم مصري عرض عام 1992، بطولة نادية الجندي وكمال الشناوي ومحمد مختار وسعيد عبد الغني ويوسف فوزي، تأليف بشير الديك وإخراج نادر جلال، وتدور قصته حول تقيم آمال في باريس وتعمل جاسوسة لحساب إسرائيل، تندم وتقرر التوبة فتلجأ إلى السفير المصري ليحدد لها موعداً مع رئيس المخابرات المصرية الذي تعترف له.

عصر القوة

فيلم جريمة مصري إنتاج عام 1991، من إخراج نادر جلال، وبطولة: نادية الجندي، عبدالله غيث، محمود حميدة، يوسف فوزي، وتدور أحداث القصة حول الصراع الدائر بين عائلتي (الفيومي)، و(المرسي)، بعد مقتل أحد أبناء (المرسي) على يد واحد من أبناء (أدهم الفيومي)، وينجح (أدهم) في إفلات ابنه من العقاب عن طريق تزوير شهادة واحدة من الشهود، وقتل شاهدين آخرين، بينما تعترض (أمينة) المحامية وهي ابنة (أدهم الفيومي) على أسلوب والدها الملتوي بهدف إبعاد ابنه عن تحمل مسئولية جريمته، وتنتقم عائلة (المرسي) من (الفيومي) باستهداف وقتل نجل (الفيومي)، واختطاف أبناء (أمينة).

الضائعة

فيلم اجتماعي درامي مصري انتج عام 1986 بطولة نادية الجندي وسعيد صالح، وتدور أحداثه حول تنتقل زينب (نادية الجندي) وزوجها عطية (سعيد صالح) و أولادهما إلى خيام الإيواء بعد انهيار منزلهم، حيث تسافر زينب إلى بلد عربي للعمل كممرضة وتجد نفسها مدفوعة للعمل في فترتين لتوفير المال اللازم لشراء شقة لأسرتها . توسل زينب مدخراتها لزوجها أول بأول ولا تلبث إلا أن تفصل من عملها بتهمة ملفقة لتدخلها في علاقة مشبوهه بين أحدا زميلاتها المصريات ودكتور المستشفى . تعود إلى القاهرة وتفاجئ بأن زوجها عطية طلقها غيبيا وتزوج عليها . يطردها عطية من شقته التي أسسها بمدخارتها و يحرمها من رؤية أولادها . تنهار زينب وتدمن المورفين وتنحرف

نادية الجندي

وتعود بداية نادية الجندي عندما فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز 15 عاماً كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام مثل "الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة".

وفي عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التليفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها نجمة الجماهير" ومن أهم أفلامها في تلك الفترة وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الإرهاب.

قدمت أيضا مزيدًا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض، منها حكمت فهمي، ، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل"، كما قدمت مسلسلات عديدة منها "مشوار امرأة، من أطلق الرصاص علي هند علام، ملكة في المنفى".