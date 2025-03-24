شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24.. من غدر بـ ليل الحسينى؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، على حدث مهم ومفاجئ بعدما تم القبض على ليل الحسينى (ياسمين عبد العزيز) في منزلها أثر بلاغ من السيدة أحلام الصفدى (إلهام وجدى) اتهمت فيه ليل بسرقة خاتم ألماس خاص بها، وذلك بعدما أعطت أحلام هذا الخاتم لـ ليل كهدية على عملها ديكورات منزلها.



مسلسل وتقابل حبيب

إلا أن سير الأحداث فى المسلسل تؤكد أن هناك شيئا خفيا وراء القبض على ليل، وأن تصرف أحلام لم يكن من تفكيرها خاصة أنه ليس هناك أي عداوة بينها وبين ليل وذلك سببًا في اعتبار أن ما حدث مدبرًا، ومن المقرر تكشف الحلقة الـ 24 من المسلسل من المتورط في ادخال ليل السجن بتحريض أحلام عليها.

مسلسل وقابل حبيب الحلقة 23

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل وتقابل حبيب، استمرار معاناة ليل، حيث فوجئت بالمباحث تريد تفتيش استراحتها بالفيلا؛ بسبب بلاغ تم تقديمه ضدها بسرقة خاتم الماس، والبلاغ مقدم من أحلام الصفدي (الهام وجدي) وسط دهشة كبيرة من ليل، خاصة أن أحلام كانت قد أهدتها خاتم ألماس بسبب توفير كبير في تغيير ديكور شقتها والتي قامت به ليل باعتبارها مهندسة الديكور التي تم الاستعانة بها.

تدخل ليل وتُحضر الخاتم الألماس ولكن الضابط يقبض عليها ويمنعها من إجراء أي مكلمات تليفونية تستنجد بها سواء لفارس أو حتى يوسف، وسط هشة من ليل تجاه الموقف وكيف أحلام، الخاتم وتعود وتتهمها بعد ذلك بسرقتها، في الوقت الذى تستيقظ فيه بناتها ويروها في سيارة الشرطة مقبوض عليها

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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